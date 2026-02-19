Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरी पाने का मौका, देखें आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम यानी RIICO ने साल 2026 के लिए नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए निगम अपने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरेगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी लंबे समय से सरकारी सेवा का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी RIICO की आधिकारिक वेबसाइट riico.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।