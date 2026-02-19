Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरी पाने का मौका, देखें आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

Rajasthan RIICO Vacancy 2026(Image-Freepik)
Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम यानी RIICO ने साल 2026 के लिए नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए निगम अपने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को भरेगा। ऐसे में जो अभ्यर्थी लंबे समय से सरकारी सेवा का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह सुनहरा मौका हो सकता है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है और इच्छुक उम्मीदवार 20 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी RIICO की आधिकारिक वेबसाइट riico.co.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 98 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें जूनियर इंजीनियर (JE), सहायक लेखाधिकारी, कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant), ड्राफ्ट्समैन और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं। सभी पदों के लिए योग्यता अलग-अलग तय की गई है, इसलिए आवेदन से पहले पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग और महिला अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु में छूट मिलेगी।
आधार कार्ड
10वीं मार्कशीट
12वीं मार्कशीट समकक्ष
ग्रेजुएशन मार्कशीट समकक्ष
कंप्यूटर सर्टिफिकेट(यदि लागू हो)
फोटो
चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, राजस्थान का इतिहास, भूगोल और संबंधित विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। कनिष्ठ सहायक जैसे पदों के लिए लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। अंतिम चरण में डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा।
