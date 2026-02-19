Railway Jobs 2026: रेलवे में बिना किसी लिखित परीक्षा के काम करने का मौका, 5000 से ज्यादा पदों पर भर्ती

Railway Jobs 2026: रेलवे में काम करने के इच्छुक युवाओं के लिए बढ़िया मौका सामने आया है। पश्चिमी रेलवे ने अप्रेंटिस के 5,349 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया को रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC) के जरिए पूरा किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 21 फरवरी 2026 सुबह 11 बजे से शुरू होगी और 23 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जा सकेंगे। इच्छुक उम्मीदवार पश्चिमी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग 10वीं और आईटीआई में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट से की जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।