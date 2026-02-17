SSC Vacancy 2026: दिल्ली पुलिस, CRPF, BSF सहित कई विभागों में निकली भर्ती, जान लें कहां कितनी सीटें

SSC: केंद्रीय स्तर पर नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। Staff Selection Commission (SSC) ने दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सब-इंस्पेक्टर (SI) के पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। कुल 3,073 पद भरे जाने हैं। इनमें दिल्ली पुलिस के साथ-साथ CRPF, BSF, ITBP, CISF और SSB में नियुक्तियां होंगी।