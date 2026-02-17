Vaibhav Suryavanshi: इस स्कूल में पढ़ते हैं स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, इतनी लगती है फीस



वैभव सीबीएसई से संबद्ध स्कूल के छात्र हैं। वह बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित डॉ. मुक्तेश्वर सिन्हा मॉडेस्टी स्कूल में पढ़ते हैं। इस साल इसी स्कूल से वे 10वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले थे। लेकिन क्रिकेट की प्राथमिकताओं को देखते हुए उन्होंने इस साल परीक्षा से दूरी बनाने का निर्णय लिया। उनके स्कूल में 700 से ज्यादा छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए मासिक ट्यूशन फीस 2300 रुपये तय है।