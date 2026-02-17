17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

TOP NIT Colleges In India: देश के टॉप NIT कॉलेज, जहां एडमिशन का सपना देखते हैं टॉपर्स

JEE Main Result 2026 जारी होने के बाद योग्य अभ्यर्थियों को JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। रैंक, कैटेगरी और पसंदीदा ब्रांच के आधार पर सीट अलॉट किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Feb 17, 2026

TOP NIT Colleges In India

TOP NIT Colleges In India(Image-Freepik)

JEE Main Result 2026 घोषित होने के बाद अब देशभर के लाखों छात्र काउंसलिंग और पसंदीदा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की तैयारी में जुट गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी टॉप रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की पहली पसंद National Institutes of Technology(NIT) रहे हैं। देश के प्रमुख NIT संस्थान अपनी बेहतर रैंकिंग, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और मजबूत शैक्षणिक ढांचे के लिए जाने जाते हैं।

Top NIT College In India: देखें कॉलेजों के नाम

NIT Tiruchirappalli

तमिलनाडु में स्थित यह संस्थान लंबे समय से देश के शीर्ष NIT में गिना जाता है। यहां कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। JEE Main में उच्च ऑल इंडिया रैंक वाले छात्रों को यहां एडमिशन मिलता है।

NIT Rourkela
ओडिशा का यह संस्थान रिसर्च और इनोवेशन के लिए प्रसिद्ध है। इंजीनियरिंग के साथ-साथ मैनेजमेंट और साइंस के कोर्स भी यहां चलता है।

NIT Surathkal
कर्नाटक में स्थित यह NIT अपने समुद्र तट के पास स्थित कैंपस और बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच की कटऑफ यहां काफी ज्यादा रहती है।

NIT Calicut
केरल का यह प्रमुख तकनीकी संस्थान शैक्षणिक गुणवत्ता और राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग के लिए पहचाना जाता है। यहां देशभर से छात्र एडमिशन लेते हैं।

NIT Warangal
तेलंगाना स्थित यह संस्थान भी टॉप NIT की लिस्ट में शामिल है। यहां कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में एडमिशन के लिए बेहतर रैंक जरुरी होती है।

NIT Durgapur
पश्चिम बंगाल का यह संस्थान पूर्वी भारत के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में गिना जाता है। यहां प्लेसमेंट के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं।

NIT Silchar

असम में स्थित यह NIT पूर्वोत्तर क्षेत्र का प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान है। यहां विभिन्न बीटेक और एमटेक कोर्स चलते हैं।

NIT Patna
बिहार की राजधानी में स्थित यह संस्थान तेजी से उभरते हुए NIT में शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अकादमिक सुविधाओं में लगातार बेहतरी हो रही है। यहां का प्लेसमेंट भी अच्छा रहता है।

Top NIT Colleges in India- NIRF Ranking 2025

RankNIT Name
9NIT Tiruchirappalli (Trichy)
13NIT Rourkela
17NIT Surathkal
21NIT Calicut
28NIT Warangal
42MNIT Jaipur
44VNIT Nagpur
49NIT Durgapur
50NIT Silchar
53NIT Patna

JEE Main 2026 के बाद क्या करें?


JEE Main Result 2026 जारी होने के बाद योग्य अभ्यर्थियों को JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। रैंक, कैटेगरी और पसंदीदा ब्रांच के आधार पर सीट अलॉट किया जाएगा। टॉप NIT में एडमिशन के लिए छात्रों को आमतौर पर बेहतर ऑल इंडिया रैंक हासिल करनी होती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 01:22 pm

Hindi News / Education News / TOP NIT Colleges In India: देश के टॉप NIT कॉलेज, जहां एडमिशन का सपना देखते हैं टॉपर्स

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Vaibhav Suryavanshi: इस स्कूल में पढ़ते हैं स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, इतनी लगती है फीस

Vaibhav Suryavanshi
शिक्षा

JEE Main Result 2026 Topper: टॉपर ने बताया टॉप करने के लिए सोशल मीडिया छोड़ना कितना जरुरी? जेईई मेन टॉपर श्रेयस मिश्रा की सक्सेस स्टोरी

Shreyas Mishra JEE Topper
शिक्षा

Success Story: मां ने छोड़ी डॉक्टर की सरकारी नौकरी, जुडवां बेटों ने JEE Main में रचा इतिहास; एक साथ की तैयारी फिर एक जैसे आए स्कोर

JEE Main 2026 Twin Brother Success Story
कोटा

JEE Main Result 2026: टॉपरों की लिस्ट में राजस्थान टॉप पर, जेईई मेन में राज्य के इतने छात्र ने हासिल की 100 पर्सेंटाइल

JEE Main Result 2026
शिक्षा

UP Anganwadi Bharti: सहारनपुर, मिर्जापुर, बलिया समेत 7 जिलों में आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती, जान लें आवेदन के लिए जरुरी आयु सीमा

UP Anganwadi Bharti
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.