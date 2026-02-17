TOP NIT Colleges In India: देश के टॉप NIT कॉलेज, जहां एडमिशन का सपना देखते हैं टॉपर्स

JEE Main Result 2026 घोषित होने के बाद अब देशभर के लाखों छात्र काउंसलिंग और पसंदीदा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश की तैयारी में जुट गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी टॉप रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों की पहली पसंद National Institutes of Technology(NIT) रहे हैं। देश के प्रमुख NIT संस्थान अपनी बेहतर रैंकिंग, प्लेसमेंट रिकॉर्ड और मजबूत शैक्षणिक ढांचे के लिए जाने जाते हैं।