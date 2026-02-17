JEE Main Result 2026 Topper: टॉपर ने बताया टॉप करने के लिए सोशल मीडिया छोड़ना कितना जरुरी? जेईई मेन टॉपर श्रेयस मिश्रा की सक्सेस स्टोरी

JEE Main Result 2026: JEE Main 2026 का रिजल्ट 16 फरवरी 2026 को देर शाम जारी कर दिया गया। इस परीक्षा के रिजल्ट में कुल 12 छात्रों ने 100 पर्सेंटाइल हासिल किया। इसी में से एक नाम श्रेयस मिश्रा का भी है। श्रेयस ने इस परीक्षा में 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले दिल्ली के एकमात्र छात्र है। इस साल परीक्षा के पहले सेशन में 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा में सफल होने के बाद श्रेयस मिश्रा में अपनी सफलता का राज शेयर किया है।