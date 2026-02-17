UP Board Exam Guidelines 2026: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन, इन चीजों के साथ एंट्री बैन

UP Board Exam Guidelines 2026(AI Image-ChatGpt)
UP Board Exam Guidelines 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं। लाखों छात्रों के लिए यह अहम दिन है। पहले ही दिन दोनों कक्षाओं में हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हाईस्कूल यानी कक्षा 10 की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा पहली पाली में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक चलेगी। वहीं इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जो दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी।
बोर्ड ने साफ कर दिया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से कम से कम एक घंटा पहले केंद्र पर पहुंचना जरूरी है। जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) के अनुसार, सुबह की शिफ्ट वाली परीक्षा में 8:30 बजे से आधा घंटा पहले ही केंद्र के गेट बंद कर दिए जाएंगे। यानी जो छात्र देर से पहुंचेंगे, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए समय से पहले पहुंचना ही समझदारी है।
इस साल कुल 52,30,297 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इनमें कक्षा 10 के 27,50,945 छात्र शामिल हैं। इनमें 14,38,682 लड़के और 13,12,263 लड़कियां हैं। वहीं कक्षा 12 में 24,79,352 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इनमें 13,03,012 छात्र और 11,76,340 छात्राएं शामिल हैं।
