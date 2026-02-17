UP Board Exam Guidelines 2026: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन, इन चीजों के साथ एंट्री बैन

UP Board Exam Guidelines 2026: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू हो रही हैं। लाखों छात्रों के लिए यह अहम दिन है। पहले ही दिन दोनों कक्षाओं में हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। हाईस्कूल यानी कक्षा 10 की हिंदी और प्रारंभिक हिंदी की परीक्षा पहली पाली में होगी। पहली शिफ्ट सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक चलेगी। वहीं इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 की हिंदी और सामान्य हिंदी की परीक्षा दूसरी शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जो दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी।