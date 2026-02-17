17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Students News: बैक पेपर के नाम पर छात्रों से वसूली जा रही मोटी रकम, कोई सुनने को तैयार नहीं

नागौर जिले के सभी कॉलेजों के छात्र इस बैक व्यवस्था से पीड़ित हैं। विद्याथियों का कहना है कि आंतरिक मूल्यांकन और थ्योरी परीक्षा में दूसरे विषयों में अच्छे अंक होने के बावजूद उन्हें एक विषय में बैक दी जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Feb 17, 2026

Students News

Students News(AI Image-Grok)

नई शिक्षा नीति-2020 के तहत कॉलेज शिक्षा में लागू की गई सेमेस्टर प्रणाली विश्वविद्यालय के लिए कमाई का जरिया बन गई है। एक विषय में 'बैक' (अनुत्तीर्ण) दिया जाना और बाद में परीक्षा लेने के बहाने मोटी फीस वसूलना। इस अव्यवस्था का शिकार मेरिटोरियस छात्र भी हो रहे है जबकि अन्य विषयो में उनको अच्छे नम्बर मिल रहे है। बड़ी समस्या पुनर्मूल्यांकन नहीं होना भी है।

सभी कॉलेजों की यही स्थिति


नागौर जिले के सभी कॉलेजों के छात्र इस बैक व्यवस्था से पीड़ित हैं। विद्याथियों का कहना है कि आंतरिक मूल्यांकन और थ्योरी परीक्षा में दूसरे विषयों में अच्छे अंक होने के बावजूद उन्हें एक विषय में बैक दी जा रही है। बैक आने पर उन्हें वापस परेशा शुल्क के साथ मानीसेक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है।

एबीवीपी, नागौर के जिला संयोजक सुरेन्द्र काला ने कहा कि नई शिक्षा नीति में की गई समेस्टर व्यवस्था में प्रतिभावान विद्यार्थियों के भी किसी न किसी विषय बैक देकर फॉल के नाम पर मोटी वसूली करना गलत है। इस मुद्दे को उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे।

Students News: सुनने वाला कोई नहीं


पहले साल में एक बार परीक्षा होने से फीस एक बार ही वसूली जाती थी। अब फीस भी दो बार लगती है और वो भी पहले से अधिक। पहले कम नम्बर या बैक आने पर छात्र पुनर्मूल्यांकन करवा लेते थे। अब संबंधित विषय की परीक्षा वापस देनी पड़ेगी और उसकी फीस 1350 रुपए भरनी होगी। पूरे सेमेस्टर की फीस 1700 से 1800 रुपए है, वहीं बैक वाले विषय की फीस 1350 रुपर रखी गई है।

प्रिंसिपल ने क्या कहा?


बीआर मिथो कॉलेज, नागौर के प्रिंसिपल डॉ. हरसुखराम छरंग ने बताया कि बैक की समस्या को लेकर छात्रों ने ज्ञापन भी दिया था, जिसे उच्चाधिकारियों को सौंप दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Feb 2026 05:31 pm

Hindi News / Education News / Students News: बैक पेपर के नाम पर छात्रों से वसूली जा रही मोटी रकम, कोई सुनने को तैयार नहीं

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

SSC Vacancy 2026: दिल्ली पुलिस, CRPF, BSF सहित कई विभागों में निकली भर्ती, जान लें कहां कितनी सीटें

SSC Vacancy 2026
शिक्षा

UP Board Exam Guidelines 2026: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं परीक्षा से पहले जान लें जरुरी गाइडलाइन, इन चीजों के साथ एंट्री बैन

UP Board Exam Guidelines 2026
शिक्षा

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं शुरू, जिले में 6 से अधिक स्टूडेंट्स दे रहे दसवीं की परीक्षा

अलवर

TOP NIT Colleges In India: देश के टॉप NIT कॉलेज, जहां एडमिशन का सपना देखते हैं टॉपर्स

TOP NIT Colleges In India
शिक्षा

Vaibhav Suryavanshi: इस स्कूल में पढ़ते हैं स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी, इतनी लगती है फीस

Vaibhav Suryavanshi
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.