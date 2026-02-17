Students News: बैक पेपर के नाम पर छात्रों से वसूली जा रही मोटी रकम, कोई सुनने को तैयार नहीं



पहले साल में एक बार परीक्षा होने से फीस एक बार ही वसूली जाती थी। अब फीस भी दो बार लगती है और वो भी पहले से अधिक। पहले कम नम्बर या बैक आने पर छात्र पुनर्मूल्यांकन करवा लेते थे। अब संबंधित विषय की परीक्षा वापस देनी पड़ेगी और उसकी फीस 1350 रुपए भरनी होगी। पूरे सेमेस्टर की फीस 1700 से 1800 रुपए है, वहीं बैक वाले विषय की फीस 1350 रुपर रखी गई है।