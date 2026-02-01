विशेषज्ञों की सलाह- परीक्षा को अवसर मानें, सकारात्मक सोच और योजनाबद्ध तैयारी से सफलता आसान

परीक्षा जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत

विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर सुबह नया अवसर लेकर आती है और प्रतिदिन की मेहनत भविष्य की मजबूत नींव तैयार करती है। विद्यार्थियों को लक्ष्य स्पष्ट रखते हुए समय का सम्मान करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। फरवरी-मार्च का समय वार्षिक परीक्षाओं का होता है, जिसमें कर्नाटक राज्य पाठ्यक्रम की एसएसएलसी परीक्षा में हर वर्ष लगभग 8 से 9 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं। परीक्षा बोर्ड का उद्देश्य केवल परीक्षा आयोजित करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाना भी है। विशेषज्ञों के अनुसार, अधिक अंक प्राप्त करना अच्छा है, लेकिन असली सफलता उन विद्यार्थियों की होती है जो मेहनत और धैर्य से आगे बढ़ते हैं तथा असफलता के डर को पीछे छोड़ देते हैं।