मरुधर देवासी समाज ने दो दिवसीय आयोजन में जगाई शिवभक्ति की अलख

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजा हुब्बल्ली, भक्ति में सराबोर रहा महाशिवरात्रि महोत्सव

भगवान शिव की आराधना का पावन पर्व महाशिवरात्रि इस वर्ष भी श्री मरुधर देवासी (राईका) समाज संगठन, हुब्बल्ली के तत्वावधान में अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और सामूहिक उत्साह के साथ मनाया गया। गोकुल रोड स्थित नानकी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय महोत्सव में समाज के लोगों के साथ-साथ प्रवासी समाज बंधुओं की भी बड़ी संख्या में सहभागिता रही। महोत्सव के दौरान वातावरण हर-हर महादेव और शिवभक्ति के जयघोष से गूंजता रहा। आयोजन का उद्देश्य केवल पर्व मनाना नहीं, बल्कि समाज में एकता, संस्कार और धार्मिक चेतना को सुदृढ़ करना भी रहा। हर वर्ष की तरह इस बार भी समाज ने सामूहिक रूप से पर्व को मनाकर भाईचारे और सांस्कृतिक एकजुटता का संदेश दिया।