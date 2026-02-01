चलो ए सखियाँ चालो…और थारे संख नगाड़ा बाजे रे…भजनों के बीच शिव आराधना

भक्ति रस में डूबे श्रोता

इस भक्ति कार्यक्रम में जीतेन्द्र मजेठिया, सुरेश अग्रवाल, विजय बिदासरिया, हरिश महाजन, महावीर मलानी, ओम धूत, बृजरतन भूतड़ा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्ति रस में डूबे रहे। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे, जिससे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। श्रद्धालुओं ने एक-दूसरे को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। भजन, आरती और प्रसाद वितरण का क्रम चलता रहा, जिससे पूरे आयोजन में उत्साह और आस्था का विशेष वातावरण बना रहा।