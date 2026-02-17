छत्रपति शिवाजी महाराज की 399वीं जयंती पर 19 फरवरी को हुब्बल्ली में निकलेगी शोभायात्रा

कई गणमान्य लोग होंगे शामिल

शाम 4 बजे मराठा गली स्थित हनुमान मंदिर के सामने से छत्रपति शिवाजी महाराज की ऑयल पेंटिंग और उत्सव मूर्ति के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी, जो शहर की प्रमुख सड़कों से होकर गुजरेगी। शोभायात्रा का शुभारंभ विधायक श्रीनिवास वी. माने द्वारा किया जाएगा, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता सोसाइटी के अध्यक्ष सुनील बालकृष्ण दलवी करेंगे। कार्यक्रम में विधायक महेश टेंगिनकाई, स्लम बोर्ड के चेयरमैन एवं विधायक प्रसाद अब्बैया, विपक्ष के उपनेता एवं विधायक अरविंद बेलद तथा कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर संतोष चव्हाण सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग शामिल होंगे।