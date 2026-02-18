दक्षिण भारत से उठी हिंदी सेवा की मजबूत आवाज, साहित्येंदु अंतरराष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत हुए प्रोफेसर मंजुनाथ अंबिग

भाषाई विविधता के बीच हिंदी सेतु निर्माण के प्रयासों को मिली राष्ट्रीय पहचान

प्रज्ञा हिंदी सेवार्थ संस्थान ट्रस्ट द्वारा फिरोजाबाद में आयोजित सप्तम अंतरराष्ट्रीय प्रज्ञा सम्मान-2025 समारोह में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, मद्रास के उच्च शिक्षा एवं शोध संस्थान के कुलसचिव प्रोफेसर (डॉ.) मंजुनाथ एन. अंबिग को हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित श्री भरतलाल अग्रवाल स्मृति साहित्येंदु अलंकरण-2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान विशेष रूप से अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा के शिक्षण, शोध, साहित्यिक गतिविधियों तथा विद्यार्थियों में हिंदी के प्रति रुचि जागृत करने के उनके दीर्घकालीन प्रयासों की सराहना स्वरूप प्रदान किया गया।