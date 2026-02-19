बिना JEE के भी IIT में पढ़ाई का मौका, इन कोर्सों में ले सकते हैं एडमिशन, साइंस बैकग्राउंड जरुरी नहीं

IIT Without JEE: इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले ज्यादातर छात्रों का एक ही सपना होता है आईआईटी में एडमिशन पाना। लेकिन आईआईटी में एडमिशन पाना इतना आसान नहीं होता। JEE Mains, JEE Advance परीक्षा को पास करके ही इन कॉलेजों में एडमिशन पाया जा सकता है। छात्रों को ऐसा लगता है कि अगर जेईई नहीं निकला, तो आईआईटी का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। देश के कई आईआईटी संस्थानों ने ऐसे कोर्स शुरू किए हैं, जिनमें दाखिले के लिए जेईई स्कोर जरूरी नहीं है। नई शिक्षा व्यवस्था में अब स्किल, अनुभव और रुचि को भी महत्व दिया जा रहा है। डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे आधुनिक फील्ड में कई विकल्प मौजूद हैं। आइये ऐसे की कुछ कोर्सों के बारे में जानते हैं।