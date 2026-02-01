एमबीबीएस विद्यार्थियों को मर्सी अटेम्प्ट देने की मांग, सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन ने केंद्र से की अपील

उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की भी मांग

दावणगेरे की सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को ज्ञापन सौंपकर एमबीबीएस प्रथम वर्ष की परीक्षा में असफल विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रयास (मर्सी अटेम्प्ट) देने और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा निर्धारित अधिकतम चार प्रयासों की सीमा के कारण कर्नाटक के 275 से अधिक मेडिकल विद्यार्थियों का भविष्य संकट में है। नियम के अनुसार, यदि कोई छात्र एमबीबीएस प्रथम प्रोफेशनल परीक्षा चार प्रयासों में उत्तीर्ण नहीं कर पाता, तो उसे पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया जाता है।