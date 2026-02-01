अनुशासन, सेवा और नेतृत्व से जुड़ रहे हजारों विद्यार्थी: स्काउट-गाइड्स का बढ़ता आकर्षण, 560 स्कूलों में सक्रिय इकाइयां

स्काउट एवं गाइड्स लगातार विस्तार पा रहा

धारवाड़ जिले में स्काउट एवं गाइड्स लगातार विस्तार पा रहा है। विद्यार्थियों में इसके प्रति बढ़ता उत्साह इस बात का संकेत है कि नई पीढ़ी अनुशासन, सेवा और नेतृत्व जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए तत्पर है। वर्तमान में स्काउट एवं गाइड्स डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का नेतृत्व जिला चीफ कमिश्नर श्रीसेल करिकट्टी कर रहे हैं। एलकेजी से लेकर डिग्री स्तर तक संचालित यह गतिविधि विद्यार्थियों को चरणबद्ध तरीके से आगे बढऩे का अवसर देती है। प्रवेश के साथ शुरुआत होती है और इसके बाद प्रथम, द्वितीय व तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार तथा अंतत: राष्ट्रपति पुरस्कार तक पहुंचने की प्रेरक यात्रा तय की जाती है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करने की चाह विद्यार्थियों में विशेष उत्साह पैदा कर रही है। स्काउट-गाइड्स में आयु के अनुसार अलग-अलग वर्ग बनाए गए हैं। 3 से 6 वर्ष तक लड़कों को बनिज और लड़कियों को एफ्रोन कहा जाता है। ६ से 10 वर्ष तक लड़के कब और लड़कियां बुलबुल कहलाते हैं। 10 से 16 वर्ष तक लड़के स्काउट्स और लड़कियां गाइड्स होती हैं। 16 से 21 वर्ष तक लड़के रोवर्स और लड़कियां रेंजर्स कहलाती हैं। 21 वर्ष से ऊपर एडल्ट लीडर के रूप में जिम्मेदारी निभाई जाती है।