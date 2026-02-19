गो प्लास्टिक फ्री संदेश के साथ 21 फरवरी को निकलेगी हुब्बल्ली-गोवा टीएसडी कार रैली

सटीक ड्राइविंग पर आधारित इवेंट

रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली विद्यानगर, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3170 के तत्वावधान में 21 फरवरी को प्रतिष्ठित टीएसडी कार रैली -3 का आयोजन हुब्बल्ली से गोवा तक किया जाएगा। क्लब के इस प्रमुख कार्यक्रम का यह तीसरा संस्करण है। रैली का फ्लैग ऑफ सुबह 7.30 बजे गोकुल रोड स्थित इनऑर्बिट मॉल से किया जाएगा, जबकि उसी दिन सायं 6.30 बजे गोवा के मिरामार स्थित क्लब डी गैस्पर डायस में पुरस्कार वितरण एवं डिनर का आयोजन होगा। रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली विद्यानगर के अध्यक्ष प्रवीण जैन, सचिव सनदी हेगड़े, इवेन्ट चेयरमैन संजय शेट्टी, इवेन्ट सचिव विक्रम जैन, महिमा, मेघना एवं मीनल ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। आयोजकों के अनुसार टीएसडी यानी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर आधारित यह प्रतियोगिता रेसिंग नहीं, बल्कि सटीक ड्राइविंग पर आधारित इवेंट है। प्रतिभागियों को निर्धारित औसत गति और समय के अनुसार यात्रा करनी होती है तथा घोषित एवं गुप्त चेक पॉइंट्स पर समय दर्ज किया जाता है। समय से पहले या बाद में पहुंचने पर पेनल्टी अंक दिए जाते हैं।