19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

गो प्लास्टिक फ्री संदेश के साथ 21 फरवरी को निकलेगी हुब्बल्ली-गोवा टीएसडी कार रैली

सटीक ड्राइविंग पर आधारित इवेंटरोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली विद्यानगर, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3170 के तत्वावधान में 21 फरवरी को प्रतिष्ठित टीएसडी कार रैली -3 का आयोजन हुब्बल्ली से गोवा तक किया जाएगा। क्लब के इस प्रमुख कार्यक्रम का यह तीसरा संस्करण है। रैली का फ्लैग ऑफ सुबह 7.30 बजे गोकुल रोड स्थित इनऑर्बिट मॉल से [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Feb 19, 2026

कार रैली के बारे में जानकारी देते रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली विद्यानगर के अध्यक्ष प्रवीण जैन एवं अन्य पदाधिकारी।

कार रैली के बारे में जानकारी देते रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली विद्यानगर के अध्यक्ष प्रवीण जैन एवं अन्य पदाधिकारी।

सटीक ड्राइविंग पर आधारित इवेंट
रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली विद्यानगर, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3170 के तत्वावधान में 21 फरवरी को प्रतिष्ठित टीएसडी कार रैली -3 का आयोजन हुब्बल्ली से गोवा तक किया जाएगा। क्लब के इस प्रमुख कार्यक्रम का यह तीसरा संस्करण है। रैली का फ्लैग ऑफ सुबह 7.30 बजे गोकुल रोड स्थित इनऑर्बिट मॉल से किया जाएगा, जबकि उसी दिन सायं 6.30 बजे गोवा के मिरामार स्थित क्लब डी गैस्पर डायस में पुरस्कार वितरण एवं डिनर का आयोजन होगा। रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली विद्यानगर के अध्यक्ष प्रवीण जैन, सचिव सनदी हेगड़े, इवेन्ट चेयरमैन संजय शेट्टी, इवेन्ट सचिव विक्रम जैन, महिमा, मेघना एवं मीनल ने यहां आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। आयोजकों के अनुसार टीएसडी यानी टाइम, स्पीड और डिस्टेंस पर आधारित यह प्रतियोगिता रेसिंग नहीं, बल्कि सटीक ड्राइविंग पर आधारित इवेंट है। प्रतिभागियों को निर्धारित औसत गति और समय के अनुसार यात्रा करनी होती है तथा घोषित एवं गुप्त चेक पॉइंट्स पर समय दर्ज किया जाता है। समय से पहले या बाद में पहुंचने पर पेनल्टी अंक दिए जाते हैं।

महिला प्रतिभागी भी होंगी
रैली के दौरान यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रहेगा। चालक के पास वैध लाइसेंस तथा वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। ओवरस्पीडिंग, शॉर्टकट, मद्यपान, मोबाइल फोन का उपयोग और बाहरी सहायता पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। नेविगेशन ऐप का उपयोग भी अनुमत नहीं है। इस वर्ष रैली की थीम गो प्लास्टिक फ्री रखी गई है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक उपयोग कम करने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम से प्राप्त राशि पर्यावरण संबंधी जागरूकता अभियानों में उपयोग की जाएगी।
आयोजकों के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा से 70 से अधिक कारों के भाग लेने की संभावना है, जबकि पुरस्कार समारोह में 200 से अधिक प्रतिभागियों और अतिथियों के शामिल होने की उम्मीद है। पिछले वर्षों की तरह इस बार भी महिला प्रतिभागियों की बड़ी भागीदारी देखने को मिलेगी। सामान्य श्रेणी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमश: 31 हजार रुपए, 31 हजार रुपए एवं 11 हजार रुपए नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। महिला टीमों को विशेष सम्मान भी प्रदान किया जाएगा।

समारोह में मुख्यमंत्री सावंत होंगे शामिल
फ्लैग ऑफ समारोह में हुब्बल्ली सेंट्रल के विधायक महेश टेंंगिनकाई तथा हंगल के विधायक श्रीनिवास माने के शामिल होने की संभावना है, जबकि गोवा में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सहित रोटरी डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। रैली के प्रमुख प्रायोजकों में इनऑर्बिट मॉल हुब्बल्ली के अलावा बीटीएम ग्रुप ऑफ कंपनीज, बिग मिश्रा, निकेतन बिल्डर्स और क्रीक वैली सहित अन्य सहयोगी शामिल हैं। पंजीकरण एवं जानकारी के लिए रोटेरियन संजय शेट्टी से संपर्क किया जा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 04:55 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / गो प्लास्टिक फ्री संदेश के साथ 21 फरवरी को निकलेगी हुब्बल्ली-गोवा टीएसडी कार रैली

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

रस्म और रिश्तों का संगम: साफा सम्मान से सजी पहचान, कर्मभूमि कर्नाटक में गूंज रहा राजस्थान

हुब्बल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थानी साफे में प्रवासी। (फाइल फोटो)
हुबली

दक्षिण भारत से उठी हिंदी सेवा की मजबूत आवाज, साहित्येंदु अंतरराष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत हुए प्रोफेसर मंजुनाथ अंबिग

प्रज्ञा सम्मान समारोह में प्रो. मंजुनाथ एन. अंबिग को साहित्येंदु अलंकरण प्रदान करते आयोजक एवं अतिथि।
हुबली

मरुधर देवासी समाज ने दो दिवसीय आयोजन में जगाई शिवभक्ति की अलख

भजन संध्या के दौरान शिवभक्ति में लीन होकर भजनों का आनंद लेते श्रद्धालु।
हुबली

चलो ए सखियाँ चालो…और थारे संख नगाड़ा बाजे रे…भजनों के बीच शिव आराधना

महाशिवरात्रि के अवसर पर केशवापुर स्थित मधुरा एस्टेट में आयोजित समारोह में भजनों की प्रस्तुति देते श्रद्धालु।
हुबली

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अक्का पडे सुरक्षा बल की शुरुआत

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने बेलगावी में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अक्का पडे सुरक्षा बल की शुरुआत की।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.