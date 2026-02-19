19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हुबली

रस्म और रिश्तों का संगम: साफा सम्मान से सजी पहचान, कर्मभूमि कर्नाटक में गूंज रहा राजस्थान

परंपरा, संस्कृति और गौरव कर्नाटक को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले राजस्थान मूल के लोग आज भी अपनी परंपरा, संस्कृति और गौरव के प्रतीक राजस्थानी साफा को जीवंत बनाए हुए हैं। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अतिथियों के स्वागत से लेकर आर्थिक सहयोग करने वाले दानदाताओं के सम्मान तक, हर अवसर पर साफा पहनाकर सम्मानित [&hellip;]

2 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Feb 19, 2026

हुब्बल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थानी साफे में प्रवासी। (फाइल फोटो)

हुब्बल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राजस्थानी साफे में प्रवासी। (फाइल फोटो)

परंपरा, संस्कृति और गौरव

कर्नाटक को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले राजस्थान मूल के लोग आज भी अपनी परंपरा, संस्कृति और गौरव के प्रतीक राजस्थानी साफा को जीवंत बनाए हुए हैं। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अतिथियों के स्वागत से लेकर आर्थिक सहयोग करने वाले दानदाताओं के सम्मान तक, हर अवसर पर साफा पहनाकर सम्मानित करने की परंपरा यहां विशेष पहचान बन चुकी है। हुब्बल्ली में बसे राजस्थान मूल के परिवार विभिन्न समाज स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। महाशिवरात्रि, जयंती समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, खेलकूद आयोजन, सामूहिक सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में समाजजन भाग लेते हैं। इन आयोजनों में बाहर से आने वाले अतिथियों, वक्ताओं और समाजसेवियों का सम्मान साफा पहनाकर किया जाता है।

संस्कृति से जुड़ाव का सशक्त माध्यम
राजस्थान मूल के लोग कर्नाटक में व्यापार और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हैं। कई परिवार दशकों से हुब्बल्ली में निवास कर रहे हैं, परंतु अपनी जड़ों से उनका जुड़ाव साफा जैसी परंपराओं के माध्यम से स्पष्ट झलकता है। साफा सम्मान की यह परंपरा न केवल समाज में एकता और गौरव की भावना को सुदृढ़ करती है, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराती है। कर्नाटक की धरती पर राजस्थान की यह रंगीन पहचान—साफे के माध्यम से—धर्म, संस्कार और संस्कृति के प्रचार-प्रसार का सशक्त उदाहरण बन रही है।

राजस्थान से विशेष रूप से मंगवाए जाते हैं साफे
इन साफों की खासियत यह है कि इन्हें सीधे राजस्थान के विभिन्न शहरों जैसे भीनमाल, जोधपुर, पाली आदि से मंगवाया जाता है। रंगों की विविधता, कपड़े की गुणवत्ता, बंधेज और लहरिया की पारंपरिक छाप, तथा बांधने की विशिष्ट शैली इन्हें अलग पहचान देती है। राजस्थान का साफा केवल सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र नहीं, बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और सांस्कृतिक अस्मिता का प्रतीक है। इसकी चमकदार रंगत और विशिष्ट बनावट देखते ही राजस्थान की पहचान दृष्टिगोचर हो जाती है।

राजस्थान के साफों का अलग ही महत्व
हुब्बल्ली प्रवासी बिजनेसमैन मालाराम देवासी बिठूजा कहते हैं, स्थानीय बाजार में इस प्रकार के पारंपरिक और विशिष्ट डिजाइन वाले साफे उपलब्ध नहीं होते, इसलिए विशेष ऑर्डर देकर राजस्थान से मंगवाए जाते हैं। हमारे देवासी समाज के महाशिवरात्रि पर आयोजित कार्यक्रम में 65 साफे हमने राजस्थान के भीनमाल से मंगवाए। राजस्थान के साफों का अलग ही महत्व है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

19 Feb 2026 05:06 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / रस्म और रिश्तों का संगम: साफा सम्मान से सजी पहचान, कर्मभूमि कर्नाटक में गूंज रहा राजस्थान

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

गो प्लास्टिक फ्री संदेश के साथ 21 फरवरी को निकलेगी हुब्बल्ली-गोवा टीएसडी कार रैली

कार रैली के बारे में जानकारी देते रोटरी क्लब ऑफ हुब्बल्ली विद्यानगर के अध्यक्ष प्रवीण जैन एवं अन्य पदाधिकारी।
हुबली

दक्षिण भारत से उठी हिंदी सेवा की मजबूत आवाज, साहित्येंदु अंतरराष्ट्रीय सम्मान से अलंकृत हुए प्रोफेसर मंजुनाथ अंबिग

प्रज्ञा सम्मान समारोह में प्रो. मंजुनाथ एन. अंबिग को साहित्येंदु अलंकरण प्रदान करते आयोजक एवं अतिथि।
हुबली

मरुधर देवासी समाज ने दो दिवसीय आयोजन में जगाई शिवभक्ति की अलख

भजन संध्या के दौरान शिवभक्ति में लीन होकर भजनों का आनंद लेते श्रद्धालु।
हुबली

चलो ए सखियाँ चालो…और थारे संख नगाड़ा बाजे रे…भजनों के बीच शिव आराधना

महाशिवरात्रि के अवसर पर केशवापुर स्थित मधुरा एस्टेट में आयोजित समारोह में भजनों की प्रस्तुति देते श्रद्धालु।
हुबली

महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अक्का पडे सुरक्षा बल की शुरुआत

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर ने बेलगावी में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए अक्का पडे सुरक्षा बल की शुरुआत की।
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.