रस्म और रिश्तों का संगम: साफा सम्मान से सजी पहचान, कर्मभूमि कर्नाटक में गूंज रहा राजस्थान

कर्नाटक को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले राजस्थान मूल के लोग आज भी अपनी परंपरा, संस्कृति और गौरव के प्रतीक राजस्थानी साफा को जीवंत बनाए हुए हैं। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अतिथियों के स्वागत से लेकर आर्थिक सहयोग करने वाले दानदाताओं के सम्मान तक, हर अवसर पर साफा पहनाकर सम्मानित करने की परंपरा यहां विशेष पहचान बन चुकी है। हुब्बल्ली में बसे राजस्थान मूल के परिवार विभिन्न समाज स्तर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। महाशिवरात्रि, जयंती समारोह, धार्मिक अनुष्ठान, खेलकूद आयोजन, सामूहिक सभाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में समाजजन भाग लेते हैं। इन आयोजनों में बाहर से आने वाले अतिथियों, वक्ताओं और समाजसेवियों का सम्मान साफा पहनाकर किया जाता है।