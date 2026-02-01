हुब्बल्ली फ्लाईओवर को नई समय-सीमा: अब छह महीने में पूरा करने का दावा

बारिश में बढ़ेगी परेशानी

फ्लाईओवर निर्माण के कारण धूल, यातायात अव्यवस्था और सड़क क्षति से नागरिकों और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों के कीचडय़ुक्त होने की आशंका से स्थिति और बिगड़ सकती है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि छह महीने के भीतर काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार पर जुर्माना लगाया जाएगा और ब्लैकलिस्ट करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगले सप्ताह समन्वय बैठक बुलाकर कार्य में तेजी लाने की रणनीति बनाई जाएगी। विधायक महेश टेंगिनकाई ने बताया कि होसूर क्रॉस के पास गर्डर लॉन्चिंग के दौरान दो महीनों के लिए यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा। हल्के वाहनों की आवाजाही सुचारु रखने की योजना तैयार की जा रही है। फ्लाईओवर के नीचे सीसी (कंक्रीट) सड़क निर्माण को भी मंजूरी मिलने की संभावना है, जिससे मानसून में भी यातायात प्रभावित न हो।