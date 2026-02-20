Rajasthan Home Guard Physical Date: इस तारीख से राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 शारीरिक परीक्षा शुरू, जानें डिटेल्स



कुल 3842 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें शहरी क्षेत्र के लिए 3545 होमगार्ड स्वयंसेवक और सीमा गृह रक्षक के लिए 297 पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी। अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह शारीरिक परीक्षण और विशेष योग्यता के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के 25 अंक तय किए गए हैं, जबकि विशेष योग्यता के लिए 20 अंक मिलेंगे। यानी कुल 45 अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।