20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Rajasthan Home Guard Physical Date: इस तारीख से राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 शारीरिक परीक्षा शुरू, जानें डिटेल्स

Home Guard bharti 2023 physical kab hoga: कुल 3842 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें शहरी क्षेत्र के लिए 3545 होमगार्ड स्वयंसेवक और सीमा गृह रक्षक के लिए 297 पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anurag Animesh

Feb 20, 2026

Rajasthan Home Guard Physical

Rajasthan Home Guard Physical

Rajasthan Home Guard Physical Date: राजस्थान में सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान पुलिस होमगार्ड भर्ती 2026 की शारीरिक परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान ने इस संबंध में आधिकारिक नोटिस जारी किया है। अब अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक माप-तौल परीक्षा (PST) का आयोजन 16 मार्च 2026 से शुरू किया जाएगा। इस भर्ती लिए ऑनलाइन आवेदन 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक लिए गए थे।

Rajasthan Home Guard Vacancy 2023: इतने पदों पर होनी है भर्ती


कुल 3842 पदों पर यह भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनमें शहरी क्षेत्र के लिए 3545 होमगार्ड स्वयंसेवक और सीमा गृह रक्षक के लिए 297 पद शामिल हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो इस भर्ती में लिखित परीक्षा नहीं होगी। अभ्यर्थियों का चयन पूरी तरह शारीरिक परीक्षण और विशेष योग्यता के आधार पर किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के 25 अंक तय किए गए हैं, जबकि विशेष योग्यता के लिए 20 अंक मिलेंगे। यानी कुल 45 अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

Rajasthan Home Guard Bharti: इन जिलों में होगा शारीरिक टेस्ट


फिजिकल परीक्षा का आयोजन प्रदेश के नौ जिलों में किया जाएगा। इनमें अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर और उदयपुर शामिल हैं। अलग-अलग जिला प्रशिक्षण केंद्रों, उपकेंद्रों और सीमा गृह रक्षा दल की बटालियनों में यह परीक्षा कराई जाएगी।

Rajasthan Home Guard Physical: जान लें डिटेल्स

प्रदर्शन समयप्राप्त अंक
3 मिनट 30 सेकंड तक15 अंक
3 मिनट 45 सेकंड तक10 अंक
4 मिनट तक5 अंक
4 मिनट से अधिक0 अंक
प्रदर्शन समयप्राप्त अंक
3 मिनट 30 सेकंड तक15 अंक
3 मिनट 50 सेकंड तक10 अंक
4 मिनट 10 सेकंड तक5 अंक
4 मिनट 10 सेकंड से अधिक0 अंक
चिन अप की संख्याप्राप्त अंक
10 चिन अप10 अंक
7 चिन अप7 अंक
5 चिन अप5 अंक
5 से कम0 अंक
दूरीप्राप्त अंक
16 फीट10 अंक
15 फीट7 अंक
14 फीट5 अंक
14 फीट से कम0 अंक
मापदण्डसामान्य क्षेत्र (पुरुष)सामान्य क्षेत्र (महिला)बारां जिले के सहरिया हेतु (पुरुष)बारां जिले के सहरिया हेतु (महिला)
न्यूनतम ऊँचाई168 से.मी.152 से.मी.160 से.मी.145 से.मी.
सीना (केवल पुरुषों के लिए)बिना फुलाए – 81 से.मी.
फुलाने पर – 86 से.मी.
(कम से कम 5 से.मी. फुलाव)		लागू नहींबिना फुलाए – 74 से.मी.
फुलाने पर – 79 से.मी.
(कम से कम 5 से.मी. फुलाव)		लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)लागू नहीं47.5 कि.ग्रा.लागू नहीं43 कि.ग्रा.

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 10:55 am

Hindi News / Education News / Rajasthan Home Guard Physical Date: इस तारीख से राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 शारीरिक परीक्षा शुरू, जानें डिटेल्स

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

CGPSC की प्रारंभिक परीक्षा 22 फरवरी को, सख्त ड्रेस कोड लागू… नियम तोड़े तो एंट्री नहीं! जानें गाइडलाइन…

CGPSC 2025: राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, जानें जरुरी गाइडलाइन
भिलाई

एमबीबीएस विद्यार्थियों को मर्सी अटेम्प्ट देने की मांग, सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन ने केंद्र से की अपील

सांसद प्रभा मल्लिकार्जुन
हुबली

UP Rojgar Mela 2026: युवाओं के लिए 90,0000 से ज्यादा नौकरियां, यूपी के 20 शहरों में रोजगार मेला

UP Rojgar Mela 2026
शिक्षा

Rajasthan RIICO Vacancy 2026: राजस्थान रीको में सरकारी नौकरी पाने का मौका, देखें आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स लिस्ट

Rajasthan RIICO Vacancy 2026
शिक्षा

बिना JEE के भी IIT में पढ़ाई का मौका, इन कोर्सों में ले सकते हैं एडमिशन, साइंस बैकग्राउंड जरुरी नहीं

IIT Without JEE
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.