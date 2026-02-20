WhatsApp यूजर्स के होगी मौज! वाट्सऐप पर ग्रुप ज्वाइन करने पर अब पुराने मैसेज भी दिखेंगे

नई सुविधा में सबसे खास बात यह है कि इसका कंट्रोल पूरी तरह ग्रुप एडमिन के हाथ में रहेगा। एडमिन तय कर सकते हैं कि नए मेंबर को पुराने मैसेज दिखाए जाएं या नहीं साथ ही अगर दिखाए जाएं, तो कितने मैसेज दिखें (जैसे 25 मैसेज या उससे ज्यादा)। यानी हर ग्रुप अपनी जरूरत के हिसाब से सेटिंग बदल सकता है। इतना ही नहीं, जब पुराने मैसेज नए मेंबर को दिखाए जाएंगे, तो बाकी सदस्यों को इसकी जानकारी भी मिलेगी। किस समय और किसके जरिए मैसेज शेयर हुए, यह डिटेल साफ तौर पर दिखेगी। साथ ही, पुराने मैसेज सामान्य चैट से अलग अंदाज में नजर आएंगे, ताकि किसी को भ्रम न हो।