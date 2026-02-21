Job For Engineers: दिल्ली में B.Tech डिग्री वालों के लिए निकली भर्ती, सैलरी एक लाख से ज्यादा तक

Job For Engineers: दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने अलग-अलग विभागों में 911 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इनमें लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर (सिविल), जूनियर इंजीनियर (सिविल) और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ग्रेड-II जैसे पद शामिल हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। इच्छुक उम्मीदवार 25 मार्च 2026 की रात 11:59 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट dsssbonline.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं।