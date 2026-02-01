परीक्षा केंद्रों पर रहेगा सख्त सुरक्षा घेरा

अनियमितता या नकल बर्दाश्त नहीं

बल्लारी जिले में इस वर्ष 15,652 विद्यार्थियों ने पीयूसी तथा 23,271 विद्यार्थियों ने एसएसएलसी परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर भयमुक्त एवं छात्र-हितैषी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। उपायुक्त नागेंद्र प्रसाद के. ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार की अनियमितता या नकल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रत्येक केंद्र पर एक नामित अधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के दौरान स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश और वेंटिलेशन जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि विद्यार्थी बिना किसी तनाव के परीक्षा दे सकें।