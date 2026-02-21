UGC ने जारी की फेक यूनिवर्सिटी की लिस्ट, इस राज्य में सबसे ज्यादा फर्जी संस्थान, कहीं आपके इंस्टिट्यूट का नाम तो नहीं?

UGC Fake University List 2026: उच्च शिक्षा के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े पर अब एक बार फिर बड़ी कार्रवाई हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने साल 2026 के लिए देशभर के 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है। आयोग का कहना है कि ये संस्थान बिना किसी वैध मान्यता के डिग्री बांट रहे थे। UGC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इन संस्थानों के नाम अपलोड करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि छात्र और अभिभावक ऐसे संस्थानों से दूरी बनाकर रखें। क्योंकि यहां से मिली डिग्री न तो सरकारी नौकरी में काम आएगी और न ही आगे की पढ़ाई में।