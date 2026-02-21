Galgotia University Fee Structure: गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के लगते हैं इतने लाख रूपये, AI का भी होता है कोर्स

Galgotia University इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। वजह बना दिल्ली में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट, जहां यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर दिखाया गया एक रोबोट डॉग। बाद में सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि यह असल में चीनी कंपनी का मॉडल है, जिसे ‘ओरियन’ नाम देकर यूनिवर्सिटी का इनोवेशन बताया गया। वीडियो वायरल हुआ तो सवाल भी उठे। यूनिवर्सिटी की ओर से सफाई दी गई कि रोबोट बाहर से मंगाया गया था। विवाद वबढ़ता देख यूनिवर्सिटी ने रोबोट के बारे में मीडिया में जानकारी देने वाली प्रोफेसर को भी यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से बीटेक करने के लिए कितनी फीस देनी होती है? आइये जानते हैं।