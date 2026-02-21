UPSC CAPF 2026 Notification: यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती के लिए आवेदन शुरू, जान लें नियमों में क्या हुए हैं बदलाव

इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 25 वर्ष रखी गई है। उम्र की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। यानी उम्मीदवार का जन्म 2 अगस्त 2001 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। एससी और एसटी वर्ग को पांच साल और ओबीसी वर्ग को तीन साल की राहत मिलेगी।