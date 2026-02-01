CUET UG 2026: सीयूईटी परीक्षा मई में, जानें एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और तैयारी के जरूरी टिप्स

इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। यह ऑनलाइन मोड में आयोजित होती है। परीक्षा में कुल 37 विषय शामिल किए गए हैं। इसमें 23 डोमेन स्पेसिफिक है। एक जनरल एप्टिट्यूड टेस्ट है। एग्जाम पेपर तीन सेक्शन में होगा। पहला लैंग्वेज पेपर। दूसरा डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और तीसरा जनरल टेस्ट ।

जनरल टेस्ट के जरिए करंट अफेयर्स, एप्टिट्यूड और रीजनिंग स्किल परखी जाती है। हर सेक्शन के लिए 60 मिनट दिए जाएंगे। सीईयूटी का सिलेबस 12वीं की बुक्स पर आधारित होता है, इसलिए इससे इसकी तैयारी करें।