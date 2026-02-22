GATE 2026 Answer Key जारी, सीधे इस लिंक से करें चेक, Direct Link gate2026.iitg.ac.in

GATE 2026 Answer Key Released: इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए जरुरी अपडेट सामने आ गया है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। इस बार परीक्षा का आयोजन IIT Guwahati ने किया है। आंसर-की के साथ ही अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत रिस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र भी पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अब उम्मीदवार अपने दिए गए जवाबों की जांच कर सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उनका संभावित स्कोर कितना बन रहा है। प्रोविजनल आंसर-की जारी होने के बाद अंतिम परिणाम फाइनल आंसर-की के आधार पर घोषित किया जाएगा।