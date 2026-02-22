Assistant Professor Vacancy In Rajasthan: राजस्थान में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख से ज्यादा तक

Assistant Professor Vacancy In Rajasthan: यूनिवर्सिटी में पढ़ाने की इच्छा रखने वाले लिए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए रोलिंग भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार 15 मार्च 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट curaj.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना ही काफी नहीं होगा। उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म की प्रिंट कॉपी जरूरी दस्तावेजों के साथ 23 मार्च 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित पते पर भेजनी होगी। तय तारीख के बाद पहुंचे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 8 पद भरे जाएंगे।