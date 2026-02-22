ISRO: 9वीं के छात्रों के लिए इसरो में ट्रेनिंग पाने का बढ़िया मौका, ऐसे कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन

‘युविका’ का पूरा नाम युवा विज्ञान कार्यक्रम है। नाम से ही साफ है कि इसका मकसद बच्चों के मन में विज्ञान, खासकर अंतरिक्ष विज्ञान को लेकर उत्साह जगाना है। इस कार्यक्रम के तहत चुने गए छात्रों को इसरो के विभिन्न केंद्रों पर दो हफ्ते का आवासीय ट्रेनिंग दिया जाएगा। यह सिर्फ किताबों तक सीमित सीख नहीं होगी। छात्र वैज्ञानिकों से सीधे बातचीत कर सकेंगे, लैब देखेंगे, रॉकेट और सैटेलाइट से जुड़ी प्रक्रियाओं को समझेंगे और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लेंगे। कह सकते हैं कि यह अंतरिक्ष की दुनिया को नजदीक से देखने का मौका है।