Rajasthan News : रंग ला रहा भजनलाल सरकार का ‘रास्ता खोलो अभियान’, लाखों ग्रामीणों की राह हो रही आसान

जयपुर। राजस्थान में भजनलाल सरकार का 'रास्ता खोलो अभियान' रंग ला रहा है और लाखों ग्रामीणों की राह आसान बना रहा है। ग्रामीण विकास और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में इसी अभियान के तहत जयपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के कुशल निर्देशन में संचालित 'रास्ता खोलो अभियान' के तहत मात्र 15 महीनों (15 नवंबर 2024 से 21 फरवरी 2026) के भीतर रिकॉर्ड 1,703 रास्ते खुलवाए गए हैं।