Weather Update: क्या राजस्थान में होगी बारिश ? कब बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए 7 दिनों की वेदर रिपोर्ट

वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। इस अवधि में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे गर्म रहा। दूसरी ओर न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां सुबह के समय ठंडक बनी रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने और किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं होने की जानकारी दी है।