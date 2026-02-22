22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Weather Update: क्या राजस्थान में होगी बारिश ? कब बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए 7 दिनों की वेदर रिपोर्ट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में हल्के बादल छा सकते हैं और 48 घंटे बाद तापमान में बढ़ोतरी के संकेत हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 22, 2026

Rajasthan Weather Report, Rajasthan Weather Update, Rajasthan 7 Day Weather Report, Rain in Rajasthan, Rain Update in Rajasthan, IMD, IMD Forecast, Weather Department Forecast, IMD Rain Forecast, IMD Heat Warning

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। राज्य में आगामी एक सप्ताह तक मौसम के शुष्क बने रहने की प्रबल संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल किसी बड़े मौसमी बदलाव के संकेत नहीं हैं, जिससे प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहने की उम्मीद है।

मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य के दक्षिण-पूर्वी भागों में 23 और 24 फरवरी को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, हालांकि इस दौरान भी मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। कहीं भी बारिश या विशेष मौसम गतिविधि की संभावना नहीं बताई गई है।

अब बढ़ेगी गर्मी

विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 48 घंटों के बाद दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अनुमान है कि अधिकतम तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है, जिससे दिन में हल्की गर्माहट महसूस होने लगेगी, जबकि सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रह सकती है।

यह वीडियो भी देखें

प्रदेश में मौसम शुष्क

वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे राजस्थान में मौसम शुष्क रहा। इस अवधि में सबसे अधिक अधिकतम तापमान बाड़मेर में 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे गर्म रहा। दूसरी ओर न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) में 8.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे वहां सुबह के समय ठंडक बनी रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने और किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं होने की जानकारी दी है।

ये भी पढ़ें

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक ज़िम्मेदारी संभालेंगे विनोद जाखड़, जानें ‘पदभार ग्रहण’ से जुड़ी बड़ी अपडेट
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 03:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update: क्या राजस्थान में होगी बारिश ? कब बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए 7 दिनों की वेदर रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : रंग ला रहा भजनलाल सरकार का 'रास्ता खोलो अभियान', लाखों ग्रामीणों की राह हो रही आसान

जयपुर

राजस्थान के इस शख्स का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में किया ज़िक्र, जानते हैं क्यों?

जयपुर

Assistant Professor Vacancy In Rajasthan: राजस्थान में प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 2 लाख से ज्यादा तक

Assistant Professor Vacancy In Rajasthan
शिक्षा

जयपुर में बेखौफ बदमाश: होटल में घुसकर मालिक पर जानलेवा हमला, तोड़फोड़ देख सहमे लोग

Jaipur Crime Masked Miscreants Attack Hotel Owner Vandalize Property Locals Left Terrified
जयपुर

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक ज़िम्मेदारी संभालेंगे विनोद जाखड़, जानें 'पदभार ग्रहण' से जुड़ी बड़ी अपडेट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.