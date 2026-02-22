दिल्ली से जयपुर आ रही बस में जहरखुरानी, बिस्किट खाते ही बेहोश हुआ शख्स, शातिर ठग ने लूट लिए 3 लाख रुपए और मोबाइल

Jaipur News: राजधानी जयपुर में जहरखुरानी गैंग एक बार फिर सक्रिय हो गई है। दिल्ली से जयपुर आ रही एक प्राइवेट बस में सफर कर रहे यात्री को नशीला बिस्किट खिलाकर बेहोश कर दिया गया और उसके पास रखे तीन लाख रुपए नकद व मोबाइल लूट लिए गए। वारदात के बाद आरोपी बड़ी चालाकी से फरार हो गया।