लाल डूंगरी में सरकारी जमीन पर बस रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई, जेडीए का बुलडोजर चला…अवैध निर्माण ध्वस्त

सरकारी जमीन को 40-50 हजार रुपए प्रति वर्ग गज तक बेचा जा रहा था। मामला सामने आने के बाद जेडीए ने इसे गंभीरता से लेते हुए मौके का निरीक्षण किया।

जांच में सामने आया कि संबंधित भूमि सरकारी स्वामित्व की है और नाले के बहाव क्षेत्र में आती है। कॉलोनी विकसित करने के लिए जेसीबी से जमीन समतल की गई थी और कुछ जगहों पर पक्के ढांचे भी खड़े कर दिए गए थे।

जेडीए की प्रवर्तन शाखा की टीम ने पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण को हटाया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही अवैध प्लॉटिंग कर आमजन को गुमराह करने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।