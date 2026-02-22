NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष की औपचारिक ज़िम्मेदारी संभालेंगे विनोद जाखड़, जानें ‘पदभार ग्रहण’ से जुड़ी बड़ी अपडेट

पदभार ग्रहण समारोह को लेकर विनोद जाखड़ कल यानी सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान वे राहुल गांधी को 28 फरवरी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का न्यौता देंगे। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा प्रियंका गांधी और के.सी. वेणुगोपाल जैसे दिग्गज नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। राजस्थान से सचिन पायलट के इस कार्यक्रम में शामिल होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जाखड़ को उनका करीबी माना जाता है।