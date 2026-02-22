जयपुर में बेखौफ बदमाश: होटल में घुसकर मालिक पर जानलेवा हमला, तोड़फोड़ देख सहमे लोग

प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आपसी रंजिश या रंगदारी से जुड़ा मामला मान रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या मांगीराम को पहले भी कोई धमकी मिली थी। इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष और डर का माहौल है। सांगानेर सदर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। पुलिस की टीमें अलग-अलग इलाकों में दबिश दे रही हैं।