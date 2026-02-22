भिवाड़ी अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा: बाहरी भूखंडों पर चला रहे थे फैक्ट्री, इलाज करा रहे 8वें मजदूर की मौत

इस मामले में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने बताया कि पूछताछ में अवैध विस्फोटक नेटवर्क से जुड़े अन्य ठिकानों की जानकारी मिली है। पटाखा निर्माण के लिए कुछ माल चीन और कुछ स्थानीय बाजारों से आता था। विशेष टीम संभावित स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच व्यापक स्तर पर जारी है। पूछताछ में आरोपियों ने उक्त अवैध कारोबार में संलिप्त कई लोगों के नाम बताए हैं।