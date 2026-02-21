21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

Khairthal-Tijara: खुशखेड़ा ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड फैक्टरी संचालक गिरफ्तार, 7 मजदूरों की हुई थी मौत

खैरथल-तिजारा जिले के खुशखेड़ा अवैध पटाखा फैक्टरी मामले में मुख्य संचालक हेमंत सचदेवा को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें भेजी गई थीं। गिरफ्तारी के बाद उसे भिवाड़ी लाकर पूछताछ की जा रही है। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई थी। यह है [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Anand Prakash Yadav

Feb 21, 2026

खुशखेड़ा पटाखा फैक्टरी हादसे में पुलिस की जांच जारी, पत्रिका फोटो

खुशखेड़ा पटाखा फैक्टरी हादसे में पुलिस की जांच जारी, पत्रिका फोटो

खैरथल-तिजारा जिले के खुशखेड़ा अवैध पटाखा फैक्टरी मामले में मुख्य संचालक हेमंत सचदेवा को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें भेजी गई थीं। गिरफ्तारी के बाद उसे भिवाड़ी लाकर पूछताछ की जा रही है। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई थी।

यह है पूरा मामला

खुशखेड़ा पटाखा फैक्टरी हादसे में आग लगने से 7 श्रमिक की मौत और चार घायल हुए थे। इसके बाद पुलिस प्रशासन की छापेमारी में एक अन्य फैक्टरी और गोदाम पकड़ा गया था। इस मामले में अभी तक किरायानामा करने वाला हेमंत शर्मा और सुपरवाइजर अभिनंदन तिवारी को गिरफ्तार कर पीसी रिमांड पर लिया जा चुका है। हेमंत सचदेवा को ही पटाखा निर्माण, मार्केटिंग और कच्चा माल मंगाने का मुख्य आरोपी माना जा रहा है। सचदेवा से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है।

आरोपी से पुलिस कर रही पूछताछ

जानकारी के अनुसार सचदेवा ने उद्योग क्षेत्र में किस तरह उत्पादन शुरू किया, इसके बारे में पूछताछ की जा रही है। जांच टीम कच्चे माल की आपूर्ति, भंडारण, सुरक्षा मानकों की अनदेखी, श्रमिकों से कराए जाने वाले काम, संभावित सहयोगियों, वित्तीय लेनेदेन की जानकारी जुटा रही है। तकनीकि साक्ष्य, कॉल विवरण और दस्तावेजों का मिलान कर पूरे नेटवर्क को चिन्हित करने की तैयारी की जा रही है। अभी तक की पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी सचदेवा ने दी हैं, जिससे पूरे सिस्टम को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।

अन्य सहयोगियों के नाम का भी जल्द खुलासा

पुलिस पथरेड़ी पटाखा फैक्टरी में आगजनी से लेकर खुशखेड़ा हादसे को लेकर पूरी जानकारी जुटा रही है। पथरेड़ी आगजनी में भी कई तरह की गुत्थियां हैं, जिन्हें सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। पथरेड़ी में फैक्टरी सीज होने के बाद आगजनी होने, मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला ठंडा पड़ गया था। सचदेवा के पकड़े जाने के बाद अवैध पटाखा कारोबार में सहयोग करने वालों की सूची तैयार की जा रही है।

जिम्मेदारी तय नहीं

खुशखेड़ा अवैध पटाखा फैक्टरी मामले में अभी तक प्रशासन की कार्रवाई सामने नहीं आई है। जिन विभागों के ऊपर अवैध पटाखा उत्पादन को रोकने की जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सभी विभाग अभी तक बचे हुए हैं। आरोपियों को पकड़ा जा रहा है लेकिन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से भी सवाल उठने लगे हैं। पटाखा फैक्टरी मामले को लेकर खुशखेड़ा थाने के बीट कांस्टेबल राकेश और बीट अधिकारी एएसआई राजकुमार को चार्जशीट दी गई है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: बछड़े का कटा सिर मिलने के मामले में नया मोड़, वायरल वीडियो पर पुलिस का बड़ा बयान
जयपुर
जयपुर में बछड़े का सिर काटने का विवाद, जांच में डमी की पुष्टि, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 12:32 am

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / Khairthal-Tijara: खुशखेड़ा ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड फैक्टरी संचालक गिरफ्तार, 7 मजदूरों की हुई थी मौत

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भिवाड़ी ब्लास्ट: खाकी पर गहराया दाग! आरोपी का सगा भाई ही था ‘स्पेशल टीम’ का बॉस, 7 मौतों के बाद विभाग में हड़कंप; DST भंग

Bhiwadi Blast (Patrika Photo)
भिवाड़ी

Bhiwadi Factory Fire: ‘मेरा भाई कंकाल में तब्दील…’, फैक्ट्री में भीषण आग, UP-बिहार और राजस्थान के इन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Alwar Factory Fire
भिवाड़ी

बजट में स्मार्ट उद्योग क्षेत्र की घोषणा तीन साल बाद भी अधूरी

भिवाड़ी

भिवाड़ी में तीन साल पूर्व हुई फ्लेटेड फैक्ट्री की घोषणा, धरातल पर उतरने का इंतजार

भिवाड़ी

ऊंचाई पर आग बुझाने वाला हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पांच महीने से खराब

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.