Jaipur: बछड़े का कटा सिर मिलने के मामले में नया मोड़, वायरल वीडियो पर पुलिस का बड़ा बयान

रिपोर्ट के अनुसार 9 फरवरी को कंट्रोल रूम के जरिये सूचना मिली थी कि गली नंबर 3, अशोकपुरा में चौराहे पर गाय के बछड़े का सिर काटकर लटका रखा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो एक गाय बंधी मिली और पास में बोरी में रखा बछड़े का सिर दिखाई दिया। पूछताछ में गाय मालिक सत्यनारायण शर्मा उर्फ बंटी (46) ने बताया कि 7 फरवरी की रात को गाय का बछड़ा बीमारी से मर गया था। दूध नहीं देने से परेशान गाय को शांत करने के लिए उसने मृत बछड़े के सिर की खाल में भूसा भरवाकर डमी सिर लाकर गाय के सामने रखा था।