राजस्थान विधानसभा: शिक्षा मंत्री बोले- सरकारी स्कूलों में जल्द भरे जाएंगे खाली पद

शिक्षा मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक थावर चन्द द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने पूर्व सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली सरकार ने 6,264 स्कूलों को अपग्रेड तो कर दिया, लेकिन उनके लिए एक भी नया पद नहीं बनाया। इसी तरह महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले गए, लेकिन वहां पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। इसका सीधा नुकसान लाखों बच्चों को उठाना पड़ा, जिनकी पढ़ाई प्रभावित हुई।