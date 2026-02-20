जेडीए में आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस नई डिजिटल प्रणाली के तहत अब संपूर्ण कार्रवाई पोर्टल आधारित होगी। जेडीए ने पिछले कुछ माह में ऑनलाइन सेवाओं को निरंतर बढ़ावा दिया है, जिसके तहत अब आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। इसी के साथ आवेदक को जोन उपायुक्त की अंतिम टिप्पणी भी वाट्सऐप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा।