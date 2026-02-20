20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जेडीए में आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस नई डिजिटल प्रणाली के तहत अब संपूर्ण कार्रवाई पोर्टल आधारित होगी। जेडीए ने पिछले कुछ माह में ऑनलाइन सेवाओं को निरंतर बढ़ावा दिया है, जिसके तहत अब आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की स्थिति ऑनलाइन [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Amit Pareek

Feb 20, 2026

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को एंड-टू-एंड ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। इस नई डिजिटल प्रणाली के तहत अब संपूर्ण कार्रवाई पोर्टल आधारित होगी। जेडीए ने पिछले कुछ माह में ऑनलाइन सेवाओं को निरंतर बढ़ावा दिया है, जिसके तहत अब आवेदक घर बैठे अपने प्रकरण की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। इसी के साथ आवेदक को जोन उपायुक्त की अंतिम टिप्पणी भी वाट्सऐप पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इससे न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बल्कि प्रक्रिया में लगने वाला समय भी काफी कम हो जाएगा।

आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने संवाद कार्यक्रम में विभिन्न हितधारकों के साथ इस संबंध में विस्तृत चर्चा की। बैठक में शहरी नियोजन, प्रक्रियागत सरलीकरण, जनसुविधाओं के विस्तार तथा जयपुर के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

डिजिटलीकरण पर जोर

विभिन्न योजनाओं में अधिग्रहित भूमि के बदले पूर्व में जारी मैनुअल आरक्षण पत्रों के चरणबद्ध डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है। पुराने हस्तलिखित एवं मुद्रित अभिलेखों को डेटा एंट्री के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। इन सभी रिकॉर्ड्स को प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे संबंधित हितधारक बिना कार्यालय आए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 05:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जेडीए में आरक्षण पत्र जारी करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जेडीए में मिलीभगत पर एक्शन, प्रवर्तन अधिकारी निल​म्बित, अवैध इमारत को करवाया पूरा

जयपुर

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : जो दीखे सो राधिका, न दीखे सो कृष्ण

ओपिनियन

PODCAST : आत्मभाव ही मानव की संस्कृति

जयपुर

आपकी बात: किशोरों को व्यवस्थित जीवनशैली के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है?

Positive Parenting
ओपिनियन

राजस्थान के विनोद जाखड़ बने NSUI के 'नेशनल बॉस', क्या सचिन पायलट की रही कोई भूमिका?

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.