राजस्थान के विनोद जाखड़ बने NSUI के ‘नेशनल बॉस’, क्या सचिन पायलट की रही कोई भूमिका?

राजस्थान की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि विनोद जाखड़ और सचिन पायलट का रिश्ता कितना गहरा है।



जेल में मुलाकात: अक्टूबर 2025 में जब जाखड़ को एक आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तब सचिन पायलट खुद उनसे जेल में मिलने पहुंचे थे। उस समय पायलट ने सरकार पर 'दलित विरोधी' होने का आरोप लगाते हुए जाखड़ का खुलकर बचाव किया था।



खुला समर्थन: विनोद जाखड़ कई मौकों पर सार्वजनिक मंचों से सचिन पायलट को अपना आदर्श और नेता बता चुके हैं।



अरावली आंदोलन: दिसंबर 2025 में जयपुर में हुए 'अरावली बचाओ' आंदोलन में जाखड़ के बुलावे पर पायलट सड़कों पर उतरे थे, जिससे यह साफ हो गया था कि जाखड़, पायलट खेमे के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक हैं।