Transfer Policy: तबादलों पर बड़ा फैसला, अब बनेगी हाई लेवल कमेटी, कर्मचारियों को राहत की उम्मीद

Staff Welfare: जयपुर। राज्य सरकार ने विद्युत निगम कर्मचारियों की वर्षों पुरानी तबादला समस्या पर बड़ा और अहम फैसला लेते हुए नई पहल की घोषणा कर दी है। ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने विधान सभा में स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की लंबित स्थानांतरण मांगों को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर ठोस समाधान सुझाएगी।