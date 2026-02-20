20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Transfer Policy: तबादलों पर बड़ा फैसला, अब बनेगी हाई लेवल कमेटी, कर्मचारियों को राहत की उम्मीद

High Level Committee: लंबे इंतजार के बाद बड़ा फैसला, स्थानांतरण प्रक्रिया होगी आसान और पारदर्शी। कर्मचारियों को राहत: तबादलों पर सरकार बनाएगी हाई लेवल कमेटी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 20, 2026

New Transfer Policy

New Transfer Policy

Staff Welfare: जयपुर। राज्य सरकार ने विद्युत निगम कर्मचारियों की वर्षों पुरानी तबादला समस्या पर बड़ा और अहम फैसला लेते हुए नई पहल की घोषणा कर दी है। ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने विधान सभा में स्पष्ट किया कि कर्मचारियों की लंबित स्थानांतरण मांगों को गंभीरता से लेते हुए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो पूरी प्रक्रिया की समीक्षा कर ठोस समाधान सुझाएगी।

शून्यकाल के दौरान उठे इस मुद्दे ने हजारों कर्मचारियों की उम्मीदें जगा दी हैं। मंत्री ने बताया कि तीनों बिजली वितरण निगम स्वतंत्र कंपनियों की तरह काम करते हैं और उनकी अलग-अलग कैडर व्यवस्था होने के कारण इंटर डिस्कॉम तबादले तकनीकी रूप से जटिल हो जाते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से कर्मचारी अपने गृह जिलों या पसंदीदा स्थानों पर पोस्टिंग नहीं पा सके।

सरकार का कहना है कि नई समिति न सिर्फ नियमों की बाधाओं को समझेगी, बल्कि कर्मचारियों के पारिवारिक और सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखकर मानवीय दृष्टिकोण से निर्णय लेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और तबादलों में निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

ऊर्जा विभाग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, समिति की सिफारिशों के आधार पर भविष्य में एक सरल और व्यावहारिक ट्रांसफर नीति भी लागू की जा सकती है। इस फैसले से राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड सहित अन्य डिस्कॉम कर्मचारियों में राहत और उत्साह का माहौल है। अब सभी की नजरें समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं।

ये भी पढ़ें

Free Education: राजस्थान में RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 4 मार्च तक करें आवेदन
जयपुर
Right to Education, Right to Education Rules, Right to Education New Rules, RTE, RTE New Rules, Admission in RTE, How to do RTE Admission, When will RTE Admission happen, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नियम, राइट टू एजुकेशन नए नियम, आरटीई, आरटीई नए नियम, आरटीई में एडमिशन, आरटीई एडमिशन कैस करें, आरटीई एडमिशन कब होंगे

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 04:31 pm

Published on:

20 Feb 2026 04:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Transfer Policy: तबादलों पर बड़ा फैसला, अब बनेगी हाई लेवल कमेटी, कर्मचारियों को राहत की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Podcast : शरीर ही ब्रह्माण्ड : जो दीखे सो राधिका, न दीखे सो कृष्ण

ओपिनियन

PODCAST : आत्मभाव ही मानव की संस्कृति

जयपुर

आपकी बात: किशोरों को व्यवस्थित जीवनशैली के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है?

Positive Parenting
ओपिनियन

राजस्थान के विनोद जाखड़ बने NSUI के 'नेशनल बॉस', क्या सचिन पायलट की रही कोई भूमिका?

जयपुर

JJM घोटाला : रिटायर्ड आइएएस सुबोध अग्रवाल का बड़ा दांव, सुधांश पंत की बढ़ाई मुश्किलें

Sudhansh Pant troubles
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.