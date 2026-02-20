20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Free Education: राजस्थान में RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 4 मार्च तक करें आवेदन

Rajasthan schools: शिक्षा विभाग के अनुसार आवेदन के बाद 13 से 21 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। प्रथम चरण का सीट आवंटन 13 मार्च, द्वितीय चरण 27 मार्च और आवश्यकता पड़ने पर तृतीय चरण 13 अप्रैल को किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 20, 2026

Right to Education, Right to Education Rules, Right to Education New Rules, RTE, RTE New Rules, Admission in RTE, How to do RTE Admission, When will RTE Admission happen, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन नियम, राइट टू एजुकेशन नए नियम, आरटीई, आरटीई नए नियम, आरटीई में एडमिशन, आरटीई एडमिशन कैस करें, आरटीई एडमिशन कब होंगे

फाइल फोटो- पत्रिका

RTE admission: जयपुर. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के तहत प्रदेशभर के निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई है। अभिभावक निर्धारित पोर्टल पर जाकर बच्चों का पंजीकरण कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 4 मार्च तय की गई है।

शिक्षा विभाग के अनुसार आवेदन के बाद 13 से 21 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। प्रथम चरण का सीट आवंटन 13 मार्च, द्वितीय चरण 27 मार्च और आवश्यकता पड़ने पर तृतीय चरण 13 अप्रैल को किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। अभिभावकों से समय पर आवेदन करने की अपील की गई है, ताकि बच्चों को नजदीकी स्कूलों में प्रवेश का लाभ मिल सके। यह पहल शिक्षा में समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 03:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Free Education: राजस्थान में RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 4 मार्च तक करें आवेदन

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : जो Gehlot-Pilot न कर सके, वो Vinod Jakhar ने कर दिखाया, बने NSUI के पहले 'राजस्थानी' राष्ट्रीय अध्यक्ष

जयपुर

BEd Entrance Exam: राजस्थान में दो वर्षीय पीटीईटी-2026 के लिए आवेदन शुरू, बीएड में प्रवेश का मौका

One Year BEd Course
जयपुर

Vinod Jakhar : जिस NSUI से बागी हुए, उसी के बने राष्ट्रीय अध्यक्ष; 'गज़ब' की है संघर्ष की कहानी

जयपुर

Good News: राजस्थान के 296 शहरों में शुरू होगा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अभियान

Sewerage scheme
जयपुर

Weather News: राजस्थान में अगले सात दिन का मौसम का पूर्वानुमान जारी, बारिश के आसार नहीं

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.