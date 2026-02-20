Land Records: भूमि आवंटन पत्रावलियों के अभाव से कोई काश्तकार लाभ से वंचित नहीं होगा

यह पहल न केवल प्रशासनिक सुधार है, बल्कि किसानों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम भी है। डिजिटल रिकॉर्ड से धोखाधड़ी कम होगी, बैंक ऋण और बीमा जैसी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी और जमीन से जुड़े विवाद भी घटेंगे। सरकार का संदेश साफ है—किसान का हक सुरक्षित है, और हर खेत का रिकॉर्ड अब ऑनलाइन और भरोसेमंद होगा।

मीणा ने कहा कि चकबंदी, वन टू वन मैपिंग तथा सर्वे प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद इन गांवों के काश्तकारों को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना संभव होगा।