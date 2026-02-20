BEd Entrance Exam: राजस्थान में दो वर्षीय पीटीईटी-2026 के लिए आवेदन शुरू, बीएड में प्रवेश का मौका

अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज और शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है, इसलिए समय रहते आवेदन करना जरूरी है।