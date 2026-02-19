Good News: सरकार का बड़ा तोहफा, हर महीने जेब में आएंगे ज्यादा रुपए, 91 लाख पेंशनधारकों को मिलेगा फायदा

pension Hike: जयपुर। प्रदेश के लाखों जरूरतमंदों के लिए राहत भरी खबर आई है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ा फैसला लेते हुए मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब वृद्धावस्था, विधवा, एकलनारी, दिव्यांगजन और लघु-सीमान्त कृषकों को हर महीने 1250 रुपए की जगह 1300 रुपए मिलेंगे। बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और फरवरी से भुगतान शुरू होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर लिया गया यह निर्णय सीधे तौर पर करीब 91 लाख पेंशनर्स की जिंदगी में आर्थिक संबल देगा। महंगाई के दौर में हर महीने मिलने वाले अतिरिक्त 50 रुपये भले छोटे लगें, लेकिन साल भर में यह राशि हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।