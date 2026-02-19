Yamuna Jal Project : यमुना जल परियोजना का काम कब शुरू होगा? सुरेश सिंह रावत का बड़ा ऐलान

Yamuna Jal Project : हरियाणा से राजस्थान में यमुना जल लाने की परियोजना का काम एक साल के भीतर शुरू होगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि दोनों राज्यों की संयुक्त डीपीआर जल्द केन्द्रीय जल आयोग को सौंपी जाएगी। आवश्यक स्वीकृति के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्य शुरू होगा। बजट में इसके लिए 32 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।