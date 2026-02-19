राजस्थान में ओलावृष्टि: भीलवाड़ा-कोटा समेत कई जिलों में फसल तबाह, अफीम बचाने को किसानों ने किया ‘अनोखा जुगाड़’

भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र में बुधवार को मौसम के बदले मिजाज ने अफीम उत्पादक किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पचास प्रतिशत से अधिक खेतों में लुवाई-चिराई का काम जोरों पर है, लेकिन बेमौसम बारिश से बेशकीमती अफीम द्रव्य को बहने से बचाने के लिए किसान अनोखा नवाचार कर रहे हैं। नीलगायों और तोतों से फसल बचाने के लिए जाल और गोफन के पहरे के बीच, अब बारिश से सुरक्षा के लिए किसान अफीम के डोडों को डिस्पोजल ग्लास से ढक रहे हैं।