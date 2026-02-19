19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Weather: फागुन में चौमासे जैसी झड़ी! 18 जिलों में ओले और बारिश के बाद ठिठुरन; जानें अगले 10 दिन का Weather Alert

राजस्थान में कुदरत के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। फागुन के महीने में &#8216;चौमासे&#8217; (मानसून) जैसी झड़ी और ओलावृष्टि ने प्रदेश का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। जयपुर, नागौर और सीकर समेत कई जिलों में बुधवार को हुई भारी ओलावृष्टि और बारिश के बाद अचानक सर्दी लौट आई है। हालांकि, मौसम विभाग [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 19, 2026

Rajasthan Weather Update Ai Pic

राजस्थान में कुदरत के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। फागुन के महीने में 'चौमासे' (मानसून) जैसी झड़ी और ओलावृष्टि ने प्रदेश का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। जयपुर, नागौर और सीकर समेत कई जिलों में बुधवार को हुई भारी ओलावृष्टि और बारिश के बाद अचानक सर्दी लौट आई है। हालांकि, मौसम विभाग (Mausam Kendra Jaipur) ने अब राज्य में मौसम साफ होने की भविष्यवाणी की है।

बारिश और ओलावृष्टि का प्रभाव पिछले 24 घंटों में राजस्थान के उत्तर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी जिलों, जैसे जयपुर, सीकर, अलवर और कोटा संभाग में भारी बारिश दर्ज की गई। जयपुर, नागौर और सीकर में ओले गिरने से दिन के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आई है। इस बेमौसम बदलाव से सरसों और चने की फसलों को नुकसान की आशंका है, इसलिए कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जल निकासी और कीटों से बचाव की सलाह दी है।


दो हिस्सों में बंटा प्रदेश का तापमान राज्य में मौसम के दो अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पूर्वी राजस्थान बारिश और ओलों की वजह से ठिठुर रहा है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में सूरज के तेवर अब भी तल्ख हैं। बाड़मेर और फलोदी में तापमान 32.4°C तक पहुँच गया है, जबकि जालोर और जोधपुर में भी हल्की गर्मी का अहसास बना हुआ है। यह विरोधाभास राज्य के आधे हिस्से में ठंड और आधे में हल्की गर्मी का माहौल बना रहा है।


आगामी 10 दिनों का पूर्वानुमान मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ का असर अब लगभग समाप्त हो चुका है और अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। आज से अधिकांश हिस्सों में धूप निकलेगी और तापमान में फिर से बढ़ोतरी होगी। हालांकि, 19 से 28 फरवरी के बीच एक और आंशिक बदलाव की संभावना है, जिससे महीने के अंत तक तापमान में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा।

अचानक हुई इस बारिश और ओलावृष्टि से सरसों और चने की फसलों को नुकसान हो सकता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि किसान भाई खेतों में जमा पानी की निकासी का प्रबंध करें और नमी के कारण होने वाले कीट रोगों (Pests) पर नजर रखें।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: 17 जिलों के 3.25 करोड़ लोगों के लिए Good News, पानी पर खर्च होंगे 2300 करोड़, जानें कब से मिलेगा पानी
बूंदी
Ram Jal Setu Link Project Update Forest Department Approval for Aqueduct on Chambal River water will reach Bisalpur-Isarda

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: फागुन में चौमासे जैसी झड़ी! 18 जिलों में ओले और बारिश के बाद ठिठुरन; जानें अगले 10 दिन का Weather Alert

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : ₹4.38 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बजट, विकास पर बड़ा फोकस

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Encroachment : सांगानेर की अवैध कॉलोनियों पर राजस्थान हाईकोर्ट का सख्त आदेश, तीन सप्ताह में अतिक्रमण हटाए हाउसिंग बोर्ड

Rajasthan High Court issues strict order on illegal colonies of Sanganer Jaipur Housing Board to remove encroachments within three weeks
जयपुर

राजस्थान में ओलावृष्टि: भीलवाड़ा-कोटा समेत कई जिलों में फसल तबाह, अफीम बचाने को किसानों ने किया ‘अनोखा जुगाड़’

Weather News
जयपुर

Yamuna Jal Project : यमुना जल परियोजना का काम कब शुरू होगा? सुरेश सिंह रावत का बड़ा ऐलान

Yamuna Water Project work begin When Rajasthan Minister Suresh Singh Rawat big announcement
जयपुर

जयपुर में एयर शो का पहला रिहर्सल आज: सूर्यकिरण के साथ सारंग हेलीकॉप्टर भी करेंगे आसमां में रोमांच, देख लें ट्रैफिक रूट-पाबंदियां

Jaipur Air Show Rehearsal Today
जयपुर

Covid Vaccine : ‘कोविड़ की एक वैक्सीन के बाद बढ़े हृदयाघात के केस, भ्रम दूर किया जाए’, सवाल पर सदन में हंगामा

Covid vaccine increased Heart attack cases confusion should be cleared question Rajasthan Assembly Uproar
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.