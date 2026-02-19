Rajasthan Weather: फागुन में चौमासे जैसी झड़ी! 18 जिलों में ओले और बारिश के बाद ठिठुरन; जानें अगले 10 दिन का Weather Alert



दो हिस्सों में बंटा प्रदेश का तापमान राज्य में मौसम के दो अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पूर्वी राजस्थान बारिश और ओलों की वजह से ठिठुर रहा है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में सूरज के तेवर अब भी तल्ख हैं। बाड़मेर और फलोदी में तापमान 32.4°C तक पहुँच गया है, जबकि जालोर और जोधपुर में भी हल्की गर्मी का अहसास बना हुआ है। यह विरोधाभास राज्य के आधे हिस्से में ठंड और आधे में हल्की गर्मी का माहौल बना रहा है।